Появился прогноз погоды в Одессе и области на среду

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам метеорологов, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-9°С тепла, днем 14-16°С тепла.

В Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, днем юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°С тепла, днем 14-19°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Восход солнца 11 марта будет в 05:53, а закат можно увидеть в 17:35.

Интересно, что в старину погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опуститься до -15 градусов.

А в мае, согласно его прогнозу, сразу начнется аномальная жара и засуха. Так, ожидается, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - заявил синоптик.

А вот июнь в Украине начнется с сильных дождей, которые будут очень схожи с тропическими ливнями, говорит прогноз погоды от Горбаня.

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