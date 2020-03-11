В Одессе с каждым днем растёт количество заболевших гриппом и другими вирусными инфекциями, в основном болеют школьники

Ситуация настолько критическая, что власти города могут снова объявить карантин, пишет Думская в среду, 11 марта.

По словам очевидцев, детские больницы переполнены, доходит до того, что малышей приходится размещать даже в коридорах.

Например, такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского.

"По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки", - пишет издание.

Сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о новом карантине в школах.

Отметим, что предыдущий карантин в Одессе длился 28 января по 15 февраля.

Ранее мы писали, директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич сообщала, что на прошлой недели из-за ОРВИ в школах Одессы были закрыты на карантин

161 класс, в детских садах - 6 групп.

“Помимо закрытых классов, есть еще тысячи, где на уроки ходят по двое-трое детей. А все почему? Потому что родители отправляют в школу больных детей», - отметила чиновница.

Буйневич пояснила, что классы закрываются на карантин, если количество заболевших ОРВИ и гриппом детей в них достигло 20%. Вся школа - если заболели более 20% всех учеников учебного заведения.

Директор департамена настоятельно просит одесситов не отпускать школьников на занятия с признаками ОРВИ, если же у ребенка выявят признаки заболевания в саду или школе - его изолируют от здоровых детей и вызовут родителей. До этого момент он будет находиться в изоляторе медпункта вместе с медсестрой

Помимо прочего, чиновница отметила, что в связи с угрозой нового вируса гриппа в школах и детсадах будут приняты дополнительные санитарные меры.

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