В Одессе с каждым днем растёт количество заболевших гриппом и другими вирусными инфекциями, в основном болеют школьники
Ситуация настолько критическая, что власти города могут снова объявить карантин, пишет
По словам очевидцев, детские больницы переполнены, доходит до того, что малышей приходится размещать даже в коридорах.
Например, такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского.
"По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки", - пишет издание.
Сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о новом карантине в школах.
Отметим, что предыдущий карантин в Одессе длился 28 января по 15 февраля.
Ранее мы писали, директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич сообщала, что на прошлой недели из-за ОРВИ в школах Одессы были закрыты на карантин
161 класс, в детских садах - 6 групп.
“Помимо закрытых классов, есть еще тысячи, где на уроки ходят по двое-трое детей. А все почему? Потому что родители отправляют в школу больных детей», - отметила чиновница.
Буйневич пояснила, что классы закрываются на карантин, если количество заболевших ОРВИ и гриппом детей в них достигло 20%. Вся школа - если заболели более 20% всех учеников учебного заведения.
Директор департамена настоятельно просит одесситов не отпускать школьников на занятия с признаками ОРВИ, если же у ребенка выявят признаки заболевания в саду или школе - его изолируют от здоровых детей и вызовут родителей. До этого момент он будет находиться в изоляторе медпункта вместе с медсестрой
Помимо прочего, чиновница отметила, что в связи с угрозой нового вируса гриппа в школах и детсадах будут приняты дополнительные санитарные меры.
Напомним, в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска
Также Politeka писала, одессит показал, что на самом деле происходит в Китае во время эпидемии коронавируса, фото
А еще Politeka сообщала, массовые беспокойства из-за коронавируса начались в Одессе: что происходит