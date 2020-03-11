В Одессе ученица совершила дерзкую выходку во дворе школы, а отвечать пришлось ее матери
Девочка курила сигареты прямо на территории школы. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Приморского районного суда.
Одесский суд притащил мать 16-летней школьницы к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и назначил ей наказание в виде штрафа.
При этом судья оштрафовал женщину на 850 гривен.
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В пресс-службе отметили, что постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней со дня его вынесения.
Ранее мы писали, в Одессе полицейские обнаружили грязного и голодного подростка, который сбежал от отца - алкоголика.
Так, по рассказам копов, в понедельник, 9 марта, в подъезде многоэтажного дома на улице Давида Ойстраха жильцы нашли 13-летнего мальчика.
Неравнодушные люди сообщили о ребенке в полицию.
Отмечается, что мальчик спал на выброшенном жителями диване, на нем была очень грязная одежда.
В разговоре с инспекторами подросток признался, что живет неподалеку с бабушкой и отцом, который злоупотребляет алкоголем и как следствие бьет его. Он ушел из дома еще 8 марта и с тех пор ничего не ел.
В полиции накормили беглеца, а затем передали его работникам ювенальной превенции, которые теперь должны проверить информацию о невыполнении отцом мальчика родительских обязанностей.
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