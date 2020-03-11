С 12 марта в Одессе и по всей Украине вводится карантин в связи с эпидемией коронавируса

Такое решение принял Кабинет министров входе заседания, 11 марта. Об этом написала нардеп Виктория Сюмар на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net.

«Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля», — написала нардеп.

В связи с карантином будут закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания на 200 и более человек.

Кроме того, будет закрыта большая часть КПП. Из 219 открытыми останутся 49, где оборудованы места для карантина. Также будет закрыто авиасообщение с рядом стран.

Нардеп отметила, что правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных украинских компаний.

Что касается проведения Юморины-2020, то она тоже может оказаться под угрозой, однако пока официального подтверждения отмены праздника 1 апреля в Одессе - нет.

Ранее мы писали, в Одессе с каждым днем растёт количество заболевших гриппом и другими вирусными инфекциями, в основном болеют школьники.

Ситуация настолько критическая, что власти города могут снова объявить карантин.

По словам очевидцев, детские больницы переполнены, доходит до того, что малышей приходится размещать даже в коридорах.

Например, такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского.

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