В Одессе минеры угрожают взорвать суд
О ЧП, которое случилось днем, 11 марта в Приморском районном суде на улице Балковской, сообщает пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net
На место происшествия съехались следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и сотрудники ГСЧС. Всех сотрудников и посетителей срочно эвакуировали из здания.
Также силовики оцепили территорию.
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Фото с места происшествия обнародовали местные
Ранее мы уже писали, 28 февраля в Одессе подозреваемый в убийстве принес в зал суда гранату и угрожал всех взорвать. Происшествие случилось также в Приморском райсуде.
“Во время рассмотрения уголовного производства по факту умышленного убийства подозреваемый достал гранату и угрожал взорвать себя и всех присутствующих», — сообщили работники суда.
На место съехались отряд спецназа полиции "Корд", работники СБУ, полиция, ГСЧС. Отмечается, что территория была окружена. Также из здания суда эвакуировали всех посетителей и работников.
Также мы писали, в Одессе копы задержали мужчину, который ради развлечения позвонил и сообщил о минировании школы на Слободке.
По словам правоохранителей, в понедельник, 20 января, поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в школе на улице Академика Воробьёва.
Отмечается, что полицейские вместе с взрывотехниками, кинологами, патрульными и спасателями обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывчатых веществ и устройств и не нашли.
Как выяснилось позже, к этому оказался причастным 62-летний одессит, который оставил ложное сообщение.
По словам лжеминера, он был пьян и таким образом решил развлечься.
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