В четверг, 12 марта, в Одессе будет тепло и солнечно

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе на небе в этот день не будет ни облачка. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью на столбиках термометров покажет 7-9°С тепла, днем будет держаться в промежутке 15-17°С. Влажность составит 53-80 %.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 15-20°С. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Интересно, что 12 марта в старину говорили, что "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.

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По словам Леонида Горбаня, настоящее лето наступит в Украине не по календарю, а аж в августе. Но жара начнется уже в мае. Что касается июня и июля, то в эти месяца Украину будет заливать.

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Об этом сообщил замдиректор нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня с раннего утра, из Кордона "Тузловская Амазония" нацпарка "Тузловские лиманы" отлетали последние крупные стаи диких гусей. На ночевку они уже не вернулись, за исключением местных серых и нескольких десятков белолобых гусей», - написал специалист.

Русев отметил, что стаи птиц улетели в Тундру и не вернутся в наши края аж до осень.

«Они улетали на северо-восток и будут лететь и ночью и днем, останавливаясь на кормежку и отдых. Им предстоит пройти нелегкий путь до Тундры. Но поздней осенью мы их снова ждем у нас», - написал он.

В связи с миграцией птиц лиманы немного опустели. Вместе с тем, на территории нацпарка наблюдаются различные виды уток – широконоски, шилохвости, чирки-трескунки, свиязи и куликов.

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