В Одессе владелица кафе «Маячок», которое на днях демонтировали на Ланжероне, рассказала, как сносили ее заведение

Соответствующие комментарии появились в Фейсбуке, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам женщины, ее никто не предупредил заранее, демонтаж был выполнен с нарушениями — у рабочих не было документов при себе, а как раз у нее все документы в порядке.

«Люди в масках по-варварски уничтожили павильон «Маячок». Как позже выяснилось, это были сотрудники управления торговли. Они снесли павильон, уничтожили все имущество, уничтожили кассовый аппарат, который я теперь не могу снять с регистрации. Напали на сотрудника и скрутили его. При этом у них не было никаких документов, и меня никто не предупреждал», — рассказала она.

В мэрии озвучили свою версию.

Чиновники утверждают, что решением исполнительного комитета был аннулирован паспорт привязки 26 декабря, о чем была проинформирована хозяйка. Было выдано предписание о самостоятельном демонтаже.

Напомним, ранее мы писали, в четверг, 5 марта, на побережье снесли кафе, которое пользовалось большой популярностью у одесситов и гостей города.

Речь идет о заведении «Маячок» на пляже Ланжерон.

Некоторые одесситы расстроились из-за его демонтажа. По их словам, это было одно из немногих мест, администрация позволяла отдохнуть за столиком у моря и ничего при этом не заказывать.

Власниця легендарного одеського кафе прокоментувала демонтаж «Маячка» Власниця легендарного одеського кафе «Маячок», яке зі скандалом демонтували на Ланжероні, прокоментувала цю історію. Поки що це виглядає кріпово 😳👇 #Редакція Gepostet von Редакція am Dienstag, 10. März 2020

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