В Одессе владелица кафе «Маячок», которое на днях демонтировали на Ланжероне, рассказала, как сносили ее заведение
Соответствующие комментарии появились в Фейсбуке, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам женщины, ее никто не предупредил заранее, демонтаж был выполнен с нарушениями — у рабочих не было документов при себе, а как раз у нее все документы в порядке.
«Люди в масках по-варварски уничтожили павильон «Маячок». Как позже выяснилось, это были сотрудники управления торговли. Они снесли павильон, уничтожили все имущество, уничтожили кассовый аппарат, который я теперь не могу снять с регистрации. Напали на сотрудника и скрутили его. При этом у них не было никаких документов, и меня никто не предупреждал», — рассказала она.
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В мэрии озвучили свою версию.
Чиновники утверждают, что решением исполнительного комитета был аннулирован паспорт привязки 26 декабря, о чем была проинформирована хозяйка. Было выдано предписание о самостоятельном демонтаже.
Напомним, ранее мы писали, в четверг, 5 марта, на побережье снесли кафе, которое пользовалось большой популярностью у одесситов и гостей города.
Речь идет о заведении «Маячок» на пляже Ланжерон.
Некоторые одесситы расстроились из-за его демонтажа. По их словам, это было одно из немногих мест, администрация позволяла отдохнуть за столиком у моря и ничего при этом не заказывать.
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