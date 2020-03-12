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В Одессе объявлена в розыск 16-летняя девушка, которая вышла из дома и исчезла

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, пишет Politeka.net

По словам правоохранителей, устанавливается место нахождение Мандич Елизаветы Леонидовны, 2004 года рождения, которая 11 марта ушла из дома и до сих пор не вернулась. Её местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: девушка ростом 165 см, среднего телосложения, у нее серые глаза и тёмно-русые волосы.

Была одета в чёрную куртку и чёрные брюки, на ногах синие кроссовки.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения девушки, просим позвонить в Шевченковского отделения полиции по телефону (048) 779-49-67 или по спецлинии «102», - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали, в Одесской области пропал 13-летний мальчик.

Лупашко Станислав Олегович, 2006 года рождения, проживающий в селе Чистоводное Белгород-Днестровского района исчез 9 марта. В полиции сообщили, что подросток ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приметы Стаса: на вид 14 лет, рост 150 см, коротко стриженные волосы, глаза голубые.

Был одет: в голубую спортивную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, галоши.

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Так, по рассказам копов, в понедельник, 9 марта, в подъезде многоэтажного дома на улице Давида Ойстраха жильцы нашли 13-летнего мальчика.

Неравнодушные люди сообщили о ребенке в полицию.

Подросток признался, что живет неподалеку с бабушкой и отцом, который злоупотребляет алкоголем и как следствие бьет его. Он ушел из дома еще 8 марта и с тех пор ничего не ел.

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