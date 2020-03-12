Водителей предупреждают о частичном ограничении движения на трассе Одесса-Киев

Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора» , передает Politeka.net.

Согласно информации, Укравтодор ограничил движение на 36-м километре трассы в связи с проведением работ по устройству шести площадок взвешивания в движении на дорогах вокруг Киева.

Частичное ограничение движения введено с 8:00 12 марта и продлится до 20:00 1 апреля.

При этом отмечено, что выполнение монтажных работ согласовано с соответствующими подразделениями Национальной полиции.

«Заранее просим прощения за причиненные неудобства. Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения», - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, в Одесской области пограничники перестанут пропускать грузовики и автобусы.

Ограничение будет действовать с 17 марта в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное».

Такие меры связаны с необходимостью проведения ремонтных работ трассы Одесса-Кишинев на территории Молдовы.

Пограничники отметили, что пропускать не будут грузовой транспорт весом более 3,5 тонн и автобусы, которые имеют более, чем 21 посадочное место.

При этом легковой траснпорт ограничение не коснется, его будут пропускать в обычном режиме.

Также мы писали, в связи с закрытием части перекрестка проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома в направлении от Инглези по проспекту до Левитана будет изменена схема движения автотранспорта общего и схемы движения городских общественных маршрутов общего пользования.

Будет приостановлена работа трамвайного маршрута № 13. Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организовано по маршруту: — в направлении движения к ул. Зодческой: от вул. Космонавта Комарова ул. Инглези, вул. Ак. Королева, вул. Архитекторскую (конечная остановка); — по направлению движения от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Залога-1 — по существующему маршруту.

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