Синоптики рассказали, чего ждать от погоды одесситам в пятницу, 13 марта

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным метеорологов, погода в Одессе будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. В этот день никаких осадков не прогнозируется.

Ветер будет дуть юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 8-10 °C тепла, днем ​​воздух прогреется до 13-15 °C.

В Одесской области жителей ожидает переменная облачность. Без существенных осадков, вечером 13 марта местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10 °C тепла, днем ​​13-18 °C, местами до 22 °C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой". 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

Отметим, что северная часть Европы и Украины оказалась под властью циклонов Жизель и Анна, а южная часть, в том числе и Одесса перешла под контроль антициклона.

Это означает, что пока северную часть Европы будет штормить от присутствия мощных циклонов, Одесса будет сиять в солнечных лучах.

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