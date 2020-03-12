Власти Одессы огорчили родителей дошкольников тем, что детские сады также закрывают на карантин до 3 апреля

Соответствующее заявление сделала глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в видеобращении, передает Politeka.net(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам чиновницы, с 13 марта одесские дошкольные учреждения в соответствии с постановлением Кабмина закрывают на карантин до особого распоряжения.

«Мы хотим обратить внимание одесских родителей дошколят, что мы получили на руки Постановление Кабинета министров, где четко предписано закрыть на карантин учреждения образования всех типов и всех форм собственности, в том числе и детские сады. Мы очень хорошо понимаем, что это создаст определенные проблемы родителям, но обязаны выполнить постановление правительства", – говорит Буйневич.

Она добавила, что как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, то родителям разрешат приводить детей в сад.



Кроме того, детей не будут принимать в центры раннего развития, художественные школы и школы эстетического воспитания.

Обратим внимание, что еще вчера, одесская мэрия заявляла, что детские сады закроются лишь в том случае, если вирусными инфекциями заболеют более 20% детей.

Напомним, с 12 марта в Одессе и по всей Украине ввели карантин. Такое решение принял Кабинет министров входе заседания, 11 марта.

В Одессе уже закрыты все учебные заведения и запрещены массовые собрания на 200 и более человек.

Ограничения предварительно вводятся на три недели с возможным уточнением сроков, исходя из анализа уровня заболеваемости в Одессе.

Ранее мы писали, в этом году из коронавируса власти Одессы отменили «Юморину».

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесском горсовете.

Праздник смеха и сатиры "Юморина", традиционно проходит в Одессе 1 апреля, однако в этом году в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса проводиться не будет.

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