В ближайшем будущем Одесскую область ждут серьезные изменения климата
Неутешительный прогноз озвучил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко, пишут местные
По его словам, глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Профессор рассказал, что до 2050 года Одесскую область ждут серьезные климатические перемены.
"Первое, это переход климата в Одесской области в полузасушливую зону. Второе, это уменьшение пресно-водных ресурсов в Одесской области примерно на 40%. Третье, это повышение уровня мирового океана и затопление некоторых участков прибрежной зоны, что в свою очередь приведет к резкому усилению оползневых процессов. И четвертое, это усиление интенсивности и частоты опасных метеорологических процессов, таких как шквальные ветры, смерчи, сильные ливни, грады, и так далее", – сообщил он.
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Степаненко отметил, что затопление коснется прибрежной линии в Лесках, Фонтанки, Пересыпи и Аркадии. Но больше всего от подъема уровня океана пострадает низовье реки Днестр.
Профессор прогнозирует, что территория Нижнеднестровского национального природного парка полностью окажется под водой.
«Такая же ситуация ожидается в дельте реки Дунай и в биосферном заповеднике, который там находится. Наводнение затронет и курорты Одесской области. Частично под водой окажутся Затока, Каралино-Бугаз и Катранка. Кроме того затопит и часть Белгород-Днестровска», - говорит он.
Красным на картах обозначены участки, которые до 2050 года окажутся под водой.
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