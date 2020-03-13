В ближайшем будущем Одесскую область ждут серьезные изменения климата

Неутешительный прогноз озвучил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко, пишут местные СМИ .

По его словам, глобальное потепление происходит так быстро, что уже превышает самый пессимистический сценарий. Профессор рассказал, что до 2050 года Одесскую область ждут серьезные климатические перемены.

"Первое, это переход климата в Одесской области в полузасушливую зону. Второе, это уменьшение пресно-водных ресурсов в Одесской области примерно на 40%. Третье, это повышение уровня мирового океана и затопление некоторых участков прибрежной зоны, что в свою очередь приведет к резкому усилению оползневых процессов. И четвертое, это усиление интенсивности и частоты опасных метеорологических процессов, таких как шквальные ветры, смерчи, сильные ливни, грады, и так далее", – сообщил он.

Степаненко отметил, что затопление коснется прибрежной линии в Лесках, Фонтанки, Пересыпи и Аркадии. Но больше всего от подъема уровня океана пострадает низовье реки Днестр.

Профессор прогнозирует, что территория Нижнеднестровского национального природного парка полностью окажется под водой.

«Такая же ситуация ожидается в дельте реки Дунай и в биосферном заповеднике, который там находится. Наводнение затронет и курорты Одесской области. Частично под водой окажутся Затока, Каралино-Бугаз и Катранка. Кроме того затопит и часть Белгород-Днестровска», - говорит он.

Красным на картах обозначены участки, которые до 2050 года окажутся под водой.

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