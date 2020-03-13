Куда лучше не соваться

В Одессе коммунальщики ремонтируют проезжую часть из-за чего движение автотранспорт значительно затруднено

Речь идет о ремонтных работах дорожного полотна на пересечении улиц Мельницкой и Степовой. Соответствующие кадры обнародовали местные СМИ в пятницу, 13 марта.

Как видно на снимках, левая полоса движения полностью занята спецтехникой, из-за чего на дорогах образовались небольшие заторы.

Водителей просят заранее продумать свой маршрут, чтобы не угодить в пробку.

Ранее мы писали, в Одесской области пограничники перестанут пропускать грузовики и автобусы.

Ограничение будет действовать с 17 марта в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное».

Такие меры связаны с необходимостью проведения ремонтных работ трассы Одесса-Кишинев на территории Молдовы.

Пограничники отметили, что пропускать не будут грузовой транспорт весом более 3,5 тонн и автобусы, которые имеют более, чем 21 посадочное место.

При этом легковой траснпорт ограничение не коснется, его будут пропускать в обычном режиме.

Также мы писали, в связи с закрытием части перекрестка проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома в направлении от Инглези по проспекту до Левитана будет изменена схема движения автотранспорта общего и схемы движения городских общественных маршрутов общего пользования.

Будет приостановлена работа трамвайного маршрута № 13. Работа троллейбусного маршрута № 12 будет организовано по маршруту: — в направлении движения к ул. Зодческой: от вул. Космонавта Комарова ул. Инглези, вул. Ак. Королева, вул. Архитекторскую (конечная остановка); — по направлению движения от ул. Архитекторской (конечная остановка) до Залога-1 — по существующему маршруту.

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