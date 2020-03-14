Синоптики, рассказали, какая погода будет ждать одесситов на выходных

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В субботу, 14 марта, пасмурная погода в Одессе будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью ожидается дождь. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем поднимется до 12-14°С.

В Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, местами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 11-16°С. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км.

Интересно, что в старину считали, если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера - к лету холодному

В воскресенье на смену пасмурному утру в Одессе придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Ветер подует северный, 9-14 м/с. Температура ночью составит 3-6 градусов тепла, днем 4-9°С тепла.

С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето. И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.

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