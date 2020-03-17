Синоптики предупредили, что во вторник, 17 марта в Одесском регионе ожидаются заморозки до -5 градусов

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным метеорологов, в Одессе облачная погода продержится весь день при этом осадков не обещается.

Ветер будет дуть юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью на столбиках термометров опуститься до 0-2°C мороза, днем воздух прогреется до 7-9°C тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-5°C мороза, днем 7-12°C тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

Интересно, что 17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского. В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе - так и весна на дворе». Если грач прилетел, через месяц снег сойдет. Когда грач с земли хворостину поднимает - солнечное лето обещает. Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего будет дождь).

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Неутешительный прогноз озвучил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

"Первое, это переход климата в Одесской области в полузасушливую зону. Второе, это уменьшение пресно-водных ресурсов в Одесской области примерно на 40%. Третье, это повышение уровня мирового океана и затопление некоторых участков прибрежной зоны, что в свою очередь приведет к резкому усилению оползневых процессов. И четвертое, это усиление интенсивности и частоты опасных метеорологических процессов, таких как шквальные ветры, смерчи, сильные ливни, грады, и так далее", – сообщил он.

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