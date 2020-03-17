Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и заправки

Вслед за Одессой еще два города области вводят жесткие карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19

С 18 марта на ужесточенный карантин уходят Беляевка и Рени, передает Politeka.net.

В Рени такое решение принял горисполком, в Беляевке — городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Специальные меры предусматривают прекращение работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек.

При этом работать будут только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности предписано провести дезинфекцию.

Кроме того, работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку", если это возможно.

В беляевских банках ввели ограничение: одновременно заходить в помещение могут только два человека. Общественный транспорт дезинфицируют каждые три часа.

Ранее аналогичные меры приняли в Одессе, Черноморске, Южном, Измаиле и Килии.

В настоящее время в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Также мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.

Напомним, карантин в Одессе: что происходит в общественном транспорте после запрета, видео

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