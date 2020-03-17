Одесситам сообщили, в каких аптеках можно приобрести медицинские маски, чтобы защитить свой организм от опасного китайского коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом директор департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Евгения Абрамова на своей странице в Facebook.

Так, по ее информации, медицинские маски есть в наличии в сети аптек, которые находятся по следующим адресам:

Аптека №1, ул. Мясоедовская, 32, (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03

Аптека №2, ул. Дворянская, 10, (центр Резника), 788-09-06

Аптечный пункт №1, ул. Жуковского, 30 (Медицинский центр КП), 722-51-33

Аптечный пункт №2, ул. Космонавтов, 11/13, (ПБ №7), 709-95-69

Аптечный пункт №4, пр-т. Добровольского, 67, (ДМП №2), 706-43-56

Аптечный пункт №5, ул. Паустовского, 21 (ЖК №14), 770-93-17

Аптечный пункт №6, ул. Левитана, 62, (ЦПМСД №4), 788-28-97

Аптечный пункт №7, ул. Краснослободская, 36, 783-13-10

Аптечный пункт №9, ул. Торговая, 29/31, (ЦПМСД №14), 788-97-98

Аптечный пункт 10, пер. Обсерваторный, 8, (ЦПМСД №2), 788-92-15

Аптечный пункт №11, ул. Болгарская, 38, (МП №1), 793-90-92

Аптечный пункт №12, ул. 43 Линия, 17 (ЦПМСД №18 амбулатория), 771-04-43

Аптечный пункт №13, ул. Ак. Картавого, 2, (ЦПМСД №10), 788-17-75

Аптечный пункт 15, ул. Ак. Филатова, седьмой, (ДМП №6), 796-95-10

Аптечный пункт №16, ул. Академическая, 14 (ЖК №5), 702-72-05

Аптечный пункт №17, ул. Ат. Чепиги, 54, (ЦПМСД №7), 788-10-04

Аптечный пункт №18, ул. Давида Ойстраха, 7, (ЦПМСД №28), 771-14-13

Евгения Абрамова добавила, что маски могут продаваться и в других аптеках города, и обратилась к одесситам с просьбой поделится информацией.

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