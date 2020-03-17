Если ранее маски продавали по 1 гривен, то теперь в некоторых аптеках цены выросли до 25 гривен за штуку

В Одессе дефицит медицинских масок привел к тому, что напуганные коронавирусом жители выстроили в огромные очереди в те аптеки, где этот товар есть в наличии

Соответствующие фотографии разместили журналисты издания « Думская ».

Так, например, на улице Жуковского, 30, в коридоре бывшей хозрасчетной поликлиники, более 50 человек толпятся в очереди купить маску.

Надо отметить, что в помещение самой аптеки пускают максимум двух клиентов одновременно. При этом цены здесь не совсем коммунальные — одна маска стоит 24,5 гривен (до эпидемии — до 1 грн).

В некоторых частных аптеках маски продают по 15-20 грн.

По словам сотрудников «Одесфарм», никакого лимита по продаже в одни руки нет: запасы очень большие и хватит всем.

А вот на улице Атамана Чепиги, 54 маски и вовсе продают по 60 гривен за штуку.

Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не спасут от заражения коронавирусной инфекцией.

Они дают ложное ощущение безопасности. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ.

Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.

Ранее мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.

Напомним, карантин в Одессе: что происходит в общественном транспорте после запрета, видео

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