Сегодня, 18 марта более тысячи домов в Одессе будут обесточены

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на сайте "Одессаоблэнерго".

Электроэнергия будет отсутствовать с 9 утра в связи с проведением плановых ремонтных работ электросетей.

При этом вернуть электричество в дома горожан планируют в 19:00.

Провести день без света предстоит одесситам, проживающим по следующим адресам:

1-й Черноморский переулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36а, 12а, 32_2, 42б, 18, 15А, 26, 5А, 38, 42, 32, 21, 22, 36, 40, 34, 44, 19, 24, 30

С 09:00 по 17:00

1-я линия

5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 78/40, 103, 2/130, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 168, 170, 172, 174, 176, 181, 187, 202, 206, 208, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 248, 257, 258, 262, 264, 268, 270, 8632

С 09:00 по 19:00

1-я линия Марии Демченко

11, 13

С 09:00 по 19:00

1-я Суворовская улица

3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

С 09:00 по 19:00

10-й Черноморский переулок

7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

С 09:00 по 17:00

10-я улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3Б, 7, 1А, 5а, 1Б, 10А, 8, 9, 10, 11, 12, 14

С 09:00 по 17:00

11-я Суворовская улица

1

С 09:00 по 17:00

12-я Суворовская улица

142/2 д, 1, 9

С 09:00 по 19:00

13-й Черноморский переулок

1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

С 09:00 по 17:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

191, 250

С 09:00 по 19:00

2-й Балтский переулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

С 09:00 по 17:00

2-й Кустанайський провулок

2а, 2, 4

С 09:00 по 17:00

2-й переулок Амундсена

3/4, 6/3

С 09:00 по 19:00

2-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а

С 09:00 по 17:00

2-я Пересыпская улица

32, 34

С 09:00 по 17:00

3-й Балтский переулок

1, 2, 5А, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

С 09:00 по 17:00

3-й Наличный переулок

31А

С 09:00 по 17:00

3-й переулок Амундсена

65, 610, 6/2, 6/7

С 09:00 по 19:00

3-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

С 09:00 по 17:00

3-я линия Лиманчик

1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

С 09:00 по 19:00

3-я Пересипьська

19, 21, 23, 25, 27

С 09:00 по 17:00

3-я Садовая улица

9А, 9

С 09:00 по 17:00

3-я Суворовская улица

132, 135, 148, 161, 6/196, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

С 09:00 по 19:00

3-я Суворовская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

С 09:00 по 17:00

3-я Суворовская улица

3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31

С 09:00 по 19:00

3-я Суворовская улица

109_2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 109а, 8, 109_1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109

С 09:00 по 17:00

30-я линия

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

С 09:00 по 19:00

4-й Балтский переулок

2, 4, 5, 6, 8, 6_3, 10, 11, 12, 14, 9_11

С 09:00 по 17:00

4-й Черноморский переулок

1, 2, 3, 15А, 41_А, 2А, 4, 32_А, 10А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

С 09:00 по 17:00

4-я Суворовская улица

1, 3, 7, 13, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 68, 69, 67А, 64/12, 72, 73, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265, 68А

С 09:00 по 19:00

4-я Суворовская улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2а, 14а, 1а, 16, 17, 18, 2А1

С 09:00 по 17:00

5-й Балтский переулок

19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

С 09:00 по 17:00

5-й Черноморский переулок

3, 19_10, 6, 19/10, 8, 10, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

С 09:00 по 17:00

5-я Суворовская улица

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 17:00

5-я Суворовская улица

Полностью

С 09:00 по 19:00

5-я Суворовская улица

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 09:00 по 17:00

6-й Балтский переулок

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21_а, 29А, 31А, 16А, 23, 31б, 18А, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

С 09:00 по 17:00

6-я линия

11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

С 09:00 по 19:00

7-й Балтский переулок

9а, 1, 2, 3, 8А, 5, 9б, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 12а

С 09:00 по 17:00

б, 48б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 47б

С 09:00 по 17:00

Сенная улица

9а, 3, 3А, 1, 9, 11, 15

С 09:00 по 17:00

Сергея Ядова улица

51, 61а, 53, 55, 59

С 09:00 по 17:00

Слободская улица

34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

С 09:00 по 17:00

Софиевская улица

7а

С 14:00 по 17:00

Торговая улица

3, 8, 10, 1Б, 1, 1А

С 14:00 по 17:00

Черноморский переулок

Полностью

С 09:00 по 17:00

Шилова улица

29, 30, 31, 32, 33, 34, 42а, 35, 36, 37, 38, 40

С 09:00 по 17:00

Эстонская улица

3, 10-А, 8а, 6, 5, 4А, 3А, 8, 5а, 1, 6/1, 4, 6а, 2а

С 09:00 по 19:00

Эстонский переулок

4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13

С 09:00 по 19:00

Якутская улица

4, 6а, 2, 6, 8, 10

С 09:00 по 19:00

Ярослава Галана улица

15, 28, 30, 32, 34, 36

С 09:00 по 17:00

Яши Гордиенко улица

31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64б, 55а, 46а, 51б, 37а, 51а, 49в, 43б, 52, 43а, 47а, 57а, 50а, 59а, 64а, 55, 48_1, 62, 54, 53, 70, 57, 59, 68, 66, 58, 61, 60, 56

С 09:00 по 17:00