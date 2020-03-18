В сети показали работу общественного транспорта после введения строго карантина в Одессе

Фотографиями и видео делятся одесситы в социальных сетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В среду, 18 марта, ситуация в Одессе следующая.

В троллейбусах и трамваях стали контролировать количество пассажиров и наличие у них медицинских масок.

Например, в троллейбусе №7 не пускают одесситов без масок.

На Куликовом поле в трамвай пускают по 20 человек. По словам пассажиров, несмотря на это, интенсивность движения нормальная.

При этом маршрутки, в своем большинстве, наплевали на распоряжение и продолжают набивать салоны пассажирами.

На кадрах видно, как маршрутка в час пик на улице Пастера забита до отказа, что некоторые пассажиры просто не помещаются.

«145 и 168 настолько свободная маршрутка, что люди практически вываливаются, - сообщила одесситка.

Ранее мы сообщали, ужесточенный карантин включает в себя запреты на работу ТРЦ, спортзалов, салонов красоты, ресторанов и кафе. Также ограничены передвижения по городу.

По всему миру в странах, где ввели чрезвычайное положение или объявили о карантине, штрафуют нарушителей (ниже инфографика с ситуацией в мире).

Отметим, к вечеру 17 марта в Украине зарегистрировали еще 7 случаев заражения коронавирусом, то есть уже в целом 14. Также стало известно о второй смерти в стране - скончалась 33-летняя жительница Черновецкой области, зараженная COVID-19.

Таким образом, имеем следующую картину на сегодня по регионам Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

Стоит добавить, что среди нововыявленных зараженных - ребенок 10 лет и двое малышей возрастом 1 год 10 месяцев и 6 месяцев.

Сегодня в 7 троллейбусе Gepostet von Светлана Сорокина am Mittwoch, 18. März 2020

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