Особо предприимчивые одесситы решили воспользоваться паникой земляков и ажиотажем, связанным с коронавирусом

Так называемые бизнесмены заранее начали скупать медицинские маски крупными партиями, перепродавая по завышенным ценам.

В сети уже появляются объявления по продаже одноразовых повязок, передает Politeka.net.

«Продам маски ! 23грн/шт. упаковка 50шт. это для тех кто говорит, что их ни где не достать !!! заказывайте !!», - пишет Виктор Ратушенко.

Кроме того, особо шустрый продавец замечен и на улицах Одессы. Так, например, на Пантелеймоновской прямо возле трамвайной остановки одессит разложился и продает средства индивидуальной защиты. За одну такую маску он требует 25 гривен. Фото разместили одесские СМИ.

В сети поднялась волна негодования по поводу спекулянтов.

« Ну и дела!!! Уже непрофессионалы подались в фармацевтический бизнес! Куда идем, к чему придем...?!)», «Перестаньте заниматься мошейничеством...маски то голимые для вируса короны!))) им же грош цена в базарный день)))», « А бесплатно не хотите раздать? я вот заказала вчера и раздам бесплатно пожилым соседям, что не могут найти и купить по такой спекулятивной цене», «За такой бизнес тебе бы руки поотрывать !!!!», - пишут люди.

Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не спасут от заражения коронавирусной инфекцией.

Они дают ложное ощущение безопасности. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ.

Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.

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