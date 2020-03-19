Одесса еще раз доказала, что это город юмора при любых ситуация, даже во время эпидемии короновируса

Так, в самом центре города на улице Дерибасовской молодой одессит в костюме Рабиновича и с медицинской маской на лице развлекает прохожих, передает Politeka.net.

Он предлагает прохожим продезинфицировать руки и попутно рассказывает анекдоты. Шутит, что услуга стоит 10 гривен, но в итоге деньги не берет. Зато в футляре лежат миллионы сувенирных "евро".

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"Я работаю ведущим мероприятий. Сейчас конечно нет у нас работы. Много свободного времени. Вот, вышел на улицу поднять людям настроение", - говорит парень.

Как его зовут на самом деле, одессит не признается. Но говорит, что очень надеется, что прохожие улыбнуться и забудут о панике.

Пользователей в соцсетях восхитил молодой человек, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Мужик красавчик конечно 😺 хоть что-то позитивное», «Мазью собственного производства? 😂 С коричневым красителем?», «Вот он - доктор Короновский😂 который исцелит от этой напасти!!! 👏 красавчик🔥😉», «Красавчик!!! Чисто одесский подход!👍»,

«Побольше бы позитива на улицах ❤️ а то люди бегут в масках, с гречкой и в панике», «Вот он, новый герой этого города», «В такой напряженный период именно такие люди нужны 😍👍👍👍», «Мастер своего дела 😄👍», «Поддерживаю его обеими руками 👍 Красавчик! Панике - бой! 👏👏👏👏», «Ещё одно доказательство того , что Одесса - город юмора при любых ситуациях ! 😉», - пишут люди в комментариях.

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