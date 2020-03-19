В Черноморке, прикрываясь карантином, решили застроить единственный пляж

Об этом пишет издание « Думская », со ссылкой на рассказы местных жителей.

Сообщается, что под покровом ночи 17 марта неизвестные люди с вооруженной охраной установили металлический каркас будущей наливайки на месте демонтированного недавно фундамента на набережной главного пляжа одесской Черноморки.

Очевидцы рассказали, что на пляж заехало около 30 вооруженных ребят, под охраной которых не местные рабочие спилили два дерева и установили металлические конструкции.

«Утром мы вызвали полицию, которой эти неизвестные показали две бумажки без единой печати, после чего полиция уехала», - говорит одесситка.

По их информации, на данный момент конструкцию круглосуточно охраняет около пяти человек, которые сидят в белом микроавтобусе с госномером AP6406AI, припаркованном в нескольких метрах от стройки.

Ранее мы писали, активисты, протестующие против застройки одесского побережья, снесли ограждение на Трассе здоровья.

Речь идет о заборе, который ограждает стройку многоэтажного комплекса в районе 13-й станции Большого Фонтана, передает Фейсбук -сообщество общественной организации «Зеленый лист».

«Хочется надеется, что не только «ветер» в лице небезразличных граждан будет препятствовать воровству пляжей, парков и склонов у одесситов. Хочется, чтобы, наконец, по этому вопросу «возбудилась» центральная власть в Киеве и правоохранительные органы», — написал активист Олег Михайлик.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

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