Одесситы продолжают выражать протест ограничениям в трамваях и троллейбусах, что доходит до потасовок с полицией и коммунальщиками

О новых стычках пишет местное издание "Думская" .(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ужесточение карантинных мер жители восприняли с агрессией, ведь им нужно добираться на работу, а в транспорт пускают не более 10 человек.

На остановка стали собираться огромные очереди и дошло до того, что возмущенные люди стали бить стекла в трамваях, а некоторые конфликты едва не закончились поножовщиной.

В частности, в трамвае, который следовал по маршруту №10, пассажиры выбили стекло, а в трамвае №20 - ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение из-за чего образовалась большая пробка из трамваев.

При этом потасовки и агрессия наблюдаются на большинстве маршрутов.

Ситуацию усугубило то, что сутра большинство одесских маршруток не вышли на линии, а основная нагрузка легла на трамвайно-троллейбусный сегмент.

"Многие машины с максимальным количеством пассажиров даже не останавались на остановках", - пишет издание.

Напомним, с сегодняшнего дня в общественном транспорте Одессы вводятся еще более жесткие карантинные ограничения.

Как сообщили в одесской мэрии, 19 марта в одесские трамваи и троллейбусы не будут пускать больше 10 человек.

Если же в них зайдет больше пассажиров, то электротранспорт не будет двигаться.

“С 19 марта 2020 года — в соответствии с решениями центральных органов власти по ограничению количества пассажиров (не более 10 человек) — подвижной состав предприятия «Одесгорэлектротранс» не будет осуществлять движение по маршруту в случае превышения предусмотренного количества пассажиров. На автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров”, - говорится в тексте документа.

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