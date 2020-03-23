В разгар карантина улицы Одессы будут патрулировать Вооруженные силы Украины

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, они будут следить за соблюдением карантинных мер вместе с полицейскими, передает Politeka.net.

Всего в надзоре будут задействованы бойцы ВСУ, Национальной полиции и Национальной гвардии, которые заступили на патрулирование в воскресенье, 22 марта.

«С 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в Одессе вспыхнули беспорядки из-за введения жестких ограничений в трамваях и троллейбусах.

Ужесточение карантинных мер жители восприняли с агрессией, ведь им нужно добираться на работу, а в транспорт пускают не более 10 человек.

На остановка стали собираться огромные очереди и дошло до того, что возмущенные люди стали бить стекла в трамваях, а некоторые конфликты едва не закончились поножовщиной.

В частности, в трамвае, который следовал по маршруту №10, пассажиры выбили стекло, а в трамвае №20 - ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение из-за чего образовалась большая пробка из трамваев.

Также мы писали, в Украине карантин могут продлить еще на 2 недели. В связи с этим эксперт рассказал о негативных последствия, которые затронут каждого украинца.

По его словам, продление режима карантина приведет к уменьшению доходов в большинстве семей, а некоторые и вовсе его лишатся.

«Учитывая отсутствие сбережений у большинства граждан, в таком режиме они смогут прожить не больше чем месяц», - говорит он.

Напомним, люди взбунтовались в Одессе, движение перекрыто во многих местах: кадры с места

Как сообщала Politeka, одесситов будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото