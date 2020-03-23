Одесские патрульные забили тревогу из-за плохого качества санитарных масок, которые им выдали в условиях карантина

Об этом пишет местное издание Думская .

С дефицитом средств защиты столкнулись в патрульной полиции.

По словам копов, с начала карантинных мер им выдали круглые маски, похожие на строительные, а теперь и вовсе дают самодельные.

Кроме того, средства защиты от коронавируса выделяют одну на смену, то есть на 12 часов, хотя их нужно менять.

Впрочем, руководство одесской полиции призналось, что такая проблема существует и объяснило это тем, что централизованного обеспечения личного состава медицинскими масками на данный момент нет. Кроме того, руководство полиции пыталось переложить вину за плохое качество масок на волонтеров. Мол это они принесли для полицейских маски плохого качества.

Однако по словам волонтеров, средствами защиты непонятного происхождения полицейских снабдил именно департамент патрульной полиции.

«Мы впервые закупили маски для УПП только вчера, 300 обычных медицинских масок. До этого передавали перчатки, термометры, антисептик и тому подобное», - рассказали волонтеры из БФ «Корпорация монстров».

Ранее мы писали, в разгар карантина улицы Одессы будут патрулировать Вооруженные силы Украины.

Они будут следить за соблюдением карантинных мер вместе с полицейскими.

Всего в надзоре будут задействованы бойцы ВСУ, Национальной полиции и Национальной гвардии, которые заступили на патрулирование в воскресенье, 22 марта.

«С 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии», — говорится в сообщении.

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