В сети показали, как группа женщин совершала магические обряды в Одессе
Их застукали на горячем местные журналисты, пишет
Инцидент случился 21 марта на поляне в районе Лузановки.
На опубликованных кадрах видно, как женщины собрались в кругу и совершали довольно странный обряд, в руках одной из них был бубен. После обряда на поляне они оставили пепелище, в центре которого начертили древний славянский символ – коловрат.
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По всей видимости, женщины были язычницами и таким образом праздновали Новый год, который, по одной из версий, наступает после Дня весеннего равноденствия (20 марта). 21 марта, по поверьям древних украинцев, после зимнего солнцестояния рождалось новое солнышко, Солнце-малыш.
Обратим внимание, что среди собравшихся на поляне не было ни одного мужчины.
Интересно, что испокон веков день весеннего равноденствия считался магическим, существовало множество ритуалов, связанных с этим днем.
Некоторые народы празднуют Новый год именно в день весеннего равноденствия. В Иране, Афганистане, Казахстане, Узбекистане и других странах отмечают Новый год в марте.
Астрономически в день весеннего равноденствия Земля занимает такое положение относительно Солнца, что его лучи падают под прямым углом на экватор. День становится равен ночи.
День равноденствия может немного смещаться и приходиться на 20 или 21 марта. День весеннего равноденствия 2019 выпадает на 20 марта, 23:58 по киевскому времени.
День равноденствия может немного смещаться и приходиться на 20 или 21 марта. День весеннего равноденствия 2019 выпадает на 20 марта, 23:58 по киевскому времени.
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