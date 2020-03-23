Власти Одессы просят у бизнесменов денег на борьбу с коронавирусной инфекцией в городе
Соответствующее заявление распространила одесская мэрия, передает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города.
По словам чиновников, из городского бюджета на борьбу с COVID-19 выделено 142 млн гривен, однако этого не достаточно, чтобы обеспечить больницы всем необходимым.
В пресс-службе подчеркнули, что такая большая закупка, как приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, приведет к сокращению расходов на ряд городских программ. Кабинет Министров Украины также выделяет средства на закупку оборудования и медикаментов.
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“Мы понимаем, что этих средств недостаточно для стопроцентного обеспечения больниц и медицинского персонала, поэтому обращаемся к вам сегодня, как никогда, нам всем необходимо объединиться для достижения общей победы над пандемией. Мы призываем вас помочь Одессе и одесситам в покупке необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для наших медиков”, – сообщили в горсовете.
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По словам директора департамента здравоохранения Елены Якименко, в инфекционную больницу Одессы с 13 марта было госпитализировано 59 человек с подозрением на COVID-19.
Отмечается, что все эти люди прибыли из стран, где свирепствует коронавирус. Однако подчеркивается, что пока ни у кого коронавирусной инфекции выявлено не было.
«45 пациентам сделали тестирование на выявление COVID-19, и все они дали отрицательный результат», - сообщила она и добавила, что в больнице прибывает 15 человек.
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