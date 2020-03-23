В Одессе замечен подозрительный мужчина, который пытается заразить горожан какой-то болезнью

Соответствующее видео засняли очевидцы и разместили в сети, передает Politeka.net. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как неадекватный мужчина ходит, плюет на свои пальцы, а потом растирает слюни по перилам и ручкам автомобилей. Его заметили на улице в Киевском районе Одессы на улице Ильфа и Петрова, а также возле парковки одного из торговых центров.

Тем временем пользователи в соцсетях крайне возмущены увиденным. Они окрестили его «коронавирусным террористом» и отметили, что это видео нужно показать в полицию.

«Преступник должен сидеть в тюрьме!», «Надо было не снимать, а в голову дать и полицию вызвать», «Это видео в полицию надо отнести!», «Коронавирусный террорист»- пишут разгневанные люди.

Ранее мы писали, одесские патрульные забили тревогу из-за плохого качества санитарных масок, которые им выдали в условиях карантина.

По словам копов, с начала карантинных мер им выдали круглые маски, похожие на строительные, а теперь и вовсе дают самодельные.

Кроме того, средства защиты от коронавируса выделяют одну на смену, то есть на 12 часов, хотя их нужно менять.

Впрочем, руководство одесской полиции призналось, что такая проблема существует и объяснило это тем, что централизованного обеспечения личного состава медицинскими масками на данный момент нет. Кроме того, руководство полиции пыталось переложить вину за плохое качество масок на волонтеров. Мол это они принесли для полицейских маски плохого качества.

Однако по словам волонтеров, средствами защиты непонятного происхождения полицейских снабдил именно департамент патрульной полиции.

Напомним, люди взбунтовались в Одессе, движение перекрыто во многих местах: кадры с места

Как сообщала Politeka, одесситов будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото