Одесские власти запрещают горожанам пользоваться общественным транспортом без особой надобности
Как заявил городской голова Геннадий Труханов, с 24 марта весь транспорт переводится в режим чрезвычайной ситуации, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
"Мы обратились к пожилым людям, льготникам, чтобы они по возможности не пользовались общественным транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в салоне — не более 10 человек. К сожалению, эта мера и наши обращения остались без должного внимания. Мы приняли решение перевести весь транспорт ОГЭТ и частных перевозчиков в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - сказал Труханов.
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Ранее мы писали, коронавирус продолжает распространяться в Украине и в мире.
По последним данным, в Украине опасный вирус выявлен уже у 78 человек. Жертв по-прежнему остается трое. Еще трое граждан Украины скончались от вируса за границей. Больше всего инфицированных оказалось в Киеве.
В связи с быстрым распространением вируса власти продолжают усиливать меры по профилактике болезни. Так, с 23 марта в Киеве и Тернополе полностью остановился общественный транспорт.
Кроме того, Кабмин ввел ряд дополнительных ограничения для граждан:
украинцам запретили покидать страну в туристических целях;
закрываются все аэропорты, кроме "Борисполя";
в учреждениях, которые не закрылись на карантин, должны быть установлены отметки для соблюдения дистанции в 1,5м;
до 1 июня запрещено экспортировать этиловый спирт из Украины.
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