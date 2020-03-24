В сети показали, как выглядит известный рынок «Привоз» на второю неделю карантина в Одессе

Соответствующие снимки обнародовали местные СМИ .

С 17 марта в Одессе введены жесткие карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В городе закрыты все заведения, в которых могут находиться более 10 человек, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Рынок «Привоз» относится к продуктовым и, соответственно, в "карантинный" список не попал.

Однако на вторую неделю ограничений рынок заметно опустел.

На снимках видно, что многие прилавки и лотки закрываются. Первыми закрылись ряды с одеждой, так как люди перестали приходить. А сейчас стали закрывать свои лотки и те, кому далеко ездить. Также практически пустые мясной и молочный корпуса.

Ранее мы писали, с 24 марта одесские власти переводят весь транспорт в режим чрезвычайной ситуации.

Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

"Мы обратились к пожилым людям, льготникам, чтобы они по возможности не пользовались общественным транспортом, так как введены ограничения по количеству находящихся в салоне — не более 10 человек. К сожалению, эта мера и наши обращения остались без должного внимания. Мы приняли решение перевести весь транспорт ОГЭТ и частных перевозчиков в режим специального транспорта. В первую очередь он будет перевозить людей, которые едут к месту работы, к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, люди взбунтовались в Одессе, движение перекрыто во многих местах: кадры с места

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