Специальный самолет Нацгвардии доставил в Одессу экспресс-тесты на коронавирус, а также средства защиты и другие медицинские принадлежности, которые Украина получила из Китая
Соответствующее видео разместил на своей странице в Фейсбуке губернатор Одесской области Максим Куцый, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вечером, 23 марта, в город прибыли медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты, дезинфекторы, а также реактивы для ПЦР-анализа.
Отмечается, что ПЦР-тесты были сразу направлены в Одесский лабораторный центр, чтобы медики смогли диагностировать болезнь. А в течение сегодняшнего дня этими спецсредствами укомплектуют медучреждения. Кроме того, начнут сортировку экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для врачей.
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Из Одессы часть груза будет доставлена в другие регионы Украины – в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий.
Ранее мы писали, что украинские медики оказались один на один с эпидемией без надлежащей защиты и минимально необходимых материалов. Об этом заявило сразу несколько врачей, в том числе известный педиатр Евгений Комаровский.
По словам доктора, срочно накупить хороших врачей и медсестер невозможно. Он надеется, что люди это поймут, но может быть уже поздно. Врач рассказал, что пытался несколько раз обращаться к власти с советами по поводу защиты медицинских работников от коронавируса, но соответствующей реакции не было.
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