Специальный самолет Нацгвардии доставил в Одессу экспресс-тесты на коронавирус, а также средства защиты и другие медицинские принадлежности, которые Украина получила из Китая

Соответствующее видео разместил на своей странице в Фейсбуке губернатор Одесской области Максим Куцый, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вечером, 23 марта, в город прибыли медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты, дезинфекторы, а также реактивы для ПЦР-анализа.

Отмечается, что ПЦР-тесты были сразу направлены в Одесский лабораторный центр, чтобы медики смогли диагностировать болезнь. А в течение сегодняшнего дня этими спецсредствами укомплектуют медучреждения. Кроме того, начнут сортировку экспресс-тестов, респираторов и других средств защиты для врачей.

Из Одессы часть груза будет доставлена в другие регионы Украины – в Николаев, Херсон, Винницу и Кропивницкий.

Ранее мы писали, что украинские медики оказались один на один с эпидемией без надлежащей защиты и минимально необходимых материалов. Об этом заявило сразу несколько врачей, в том числе известный педиатр Евгений Комаровский.

По словам доктора, срочно накупить хороших врачей и медсестер невозможно. Он надеется, что люди это поймут, но может быть уже поздно. Врач рассказал, что пытался несколько раз обращаться к власти с советами по поводу защиты медицинских работников от коронавируса, но соответствующей реакции не было.

Одещина приймає вантаж із тестами на коронавірус та засобами захисту. Щойно ми зустріли спецборт із Києва з експрес-тестами на коронавірус, ПЛР-тестами, а також спецзасобами захисту для лікарів! Одещина стала гуманітарним хабом — від нас вантаж буде доправлено також до Миколаєва, Херсона, Вінниці та Кропивницького. ПЛР-тести одразу будуть доправлені до лабораторного центру у Одесі та наші вчені зможуть ефективно та швидко визначати хворобу. Також ми розпочнемо сортування експрес-тестів, респіраторів та інших засобів захисту для наших лікарів. Вже завтра медичні заклади будуть укомплектовані цими засобами. Я хочу висловити подяку Президенту України й всім причетним за цю допомогу та запевнити мешканців Одещини, що захист здоров'я наших громадян – це найвищий пріоритет для Одеської обласної державної адміністрації. Офіс Президента України Міністерство внутрішніх справ Міністерство охорони здоров'я України Gepostet von Максим Куций am Montag, 23. März 2020

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