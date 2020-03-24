В мережі показали, як виглядає відомий ринок «Привоз» на другий тиждень карантину в Одесі

Відповідні знімки оприлюднили місцеві ЗМІ .

З 17 березня в Одесі введені жорсткі карантинні обмеження для запобігання поширення коронавирусной інфекції. У місті закриті всі заклади, в яких можуть перебувати більше 10 осіб, крім продуктових магазинів і аптек.

Ринок «Привоз» відноситься до продуктових і, відповідно, в "карантинний" список не потрапив.

Однак на другий тиждень обмежень ринок помітно спорожнів.

На знімках видно, що багато прилавки та лотків закриваються. Першими закрилися ряди з одягом, так як люди перестали приходити. А зараз стали закривати свої лотки і ті, кому далеко їздити. Також практично порожні м'ясний і молочний корпус.

Раніше ми писали, з 24 березня одеські влади переводять весь транспорт в режим надзвичайної ситуації.

Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу буде возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста.

"Ми звернулися до літніх людей, пільговикам, щоб вони по можливості не користувалися громадським транспортом, так як введені обмеження по кількості знаходяться в салоні — не більше 10 осіб. На жаль, ця міра і наші звернення залишилися без належної уваги. Ми прийняли рішення перевести весь транспорт ОГЭТ і приватних перевізників у режим спеціального транспорту. У першу чергу він буде перевозити людей, які їдуть до місця роботи, до тих підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста", - заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

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