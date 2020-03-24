Несколько десятков американцев, в том числе военные, были срочно эвакуированы из Одессы из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией

За ними прибыл спецсамолет C-40A Clipper Военно-морских сил США, сообщает местное издание Думская, со ссылкой на пресс-службу одесского аэропорта.

Спасательная миссия длилась чуть более часа, после чего на борт специального рейса поднялось 22 гражданина США, в том числе военнослужащие. Таким образом американцы забрали из Одессы работников своих миссий.

Отмечается, что после этого самолет взял курс на одну из американских военно-морских баз в Европе.

Ранее мы писали, микробиолог и иммунолог, профессор Гвидо Сильвестри из Италии недавно заявил, что с приходом летнего тепла пандемия COVID-19, как минимум, сбавит темпы распространения.

Ученый считает, что очень важно следить за тенденцией эпидемии в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, в частности в Малайзии, Индонезии, Филиппинах, Индии и Бангладеш, чтобы спрогнозировать ситуацию летом в европейских странах.

Крометого, китайские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для COVID-19 губительной.

При этом ученые подчеркнули, что посещение бани или сауны не поможет избавиться от коронавируса. Ведь несмотря на высокую температуру в парилке, температура тела остается неизменной – 36,5-37°С.

Тем, кто заразился COVID-19, врачи не советуют сбивать температуру, если она держится в пределах 38 - 38,5 °С – так организм борется с вирусом.

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