Жители пригорода Одессы забили тревогу из-за больных туберкулезом заключенных, который не соблюдают карантин и угрожают им расправой
Инцидент случился в селе Усатово, пишет местное издание «
Как рассказали местные, у них на краю района есть стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД. В последе время в рамках реорганизации туда стали привозить пациентов с открытой формой туберкулеза. Среди них много заключенных.
Люди пожаловались, что эти больные не соблюдают карантин.
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«Их выпускают с этой больничной территории! Это бывшие заключённые и обычные люди, приходят в магазины, гуляют у нас по району! Ездят на наших маршрутках в город! Ходят без масок, при замечаниях угрожают расправой, говорят, что готовы ещё раз отсидеть и что им немного осталось. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков», - рассказали местные жители.
Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны — бульбуляторы. Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок.
Сообщается, что соседи клиники направили обращения во все возможные инстанции — включая президента и мэра. Они требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным.
Также на место была вызвана полиция и подано заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.
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