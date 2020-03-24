Жители пригорода Одессы забили тревогу из-за больных туберкулезом заключенных, который не соблюдают карантин и угрожают им расправой

Инцидент случился в селе Усатово, пишет местное издание « Думская ». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как рассказали местные, у них на краю района есть стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД. В последе время в рамках реорганизации туда стали привозить пациентов с открытой формой туберкулеза. Среди них много заключенных.

Люди пожаловались, что эти больные не соблюдают карантин.

«Их выпускают с этой больничной территории! Это бывшие заключённые и обычные люди, приходят в магазины, гуляют у нас по району! Ездят на наших маршрутках в город! Ходят без масок, при замечаниях угрожают расправой, говорят, что готовы ещё раз отсидеть и что им немного осталось. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков», - рассказали местные жители.

Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны — бульбуляторы. Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок.

Сообщается, что соседи клиники направили обращения во все возможные инстанции — включая президента и мэра. Они требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным.

Также на место была вызвана полиция и подано заявление о несоблюдении в медучреждении карантина.

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