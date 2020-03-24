Моряк из Одессы поделился подробностями нападения морских разбойников на контейнеровоз MSC TALIA F

Его слова передала сестра одесситка Александра, пишут СМИ .

Происшествие случилось у берегов Западной Африки в Гвинейском заливе.

По словам моряка, пираты схватили всех членов экипажа, которые находились на палубе, а также капитана и его помощника. При этом десяти морякам удалось спрятаться в трюме. Пираты взяли в плен семь человек. Затем они начали стрелять по каютам и ломать оборудование для управления судном.

После погрома пираты покинули корабль. Моряки, которым удалось спрятаться, бросили якорь, поскольку судном управлять невозможно.

В настоящее время, по словам одесского моряка, они ждут прибытия военного корабля, который отправили им на помощь.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяет эту информацию.

"Зарубежные дипломатические учреждения получили задание максимально оперативно собрать всю информацию об этом морском происшествии. Устанавливаем контакт с судовладельцем", - сообщил один из консулов.

Отметим, что контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

Ранее мы писали, в Эгейском море попал в шторм сухогруз New Leo, который принадлежит одесской компании.

Корабль с грузом направлялся под флагом Либерии из Елевсиса в турецкий Гемлик. Между островами Лесбос и Скирос он попал в шторм. Из-за этого произоршло смещения груза и судно опасно накренилось. В 4 утра капитан подал сигнал бедствия.

Сообщается , что в спасательной операции участвовало несколько кораблей и три вертолета, которые эвакуировали 14 членов экипажа — граждан Украины (по всей видимости, все они жители Одесской области). Их доставили в центр здоровья острова Скирос.

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