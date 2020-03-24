В сети показали, как теперь одесситов в условиях карантина пропускают в общественный транспорт

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что с 24 марта весь транспорт переводится в режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Их будут пускать по пропускам.

Однако сегодня ужесточенные нормы карантина не вступили в силу. Пока в общественный транспорт пускают всех желающих, правда, действует ограничение не больше 10 человек, пишет Думская.

К примеру на конечной остановке трамвая №10 на улице Ицхака Рабина, не так много людей — 7-8 человек, но в ожидании вагона уже сформировалась небольшая очередь, которая внимательно слушает молодого человека в оранжевой жилетке ОГЭТ.

Также на конечных остановках дежурят сотрудники «Одесгорэлектротранса», которые ведут разъяснительную беседу с пассажирами и помогают водителям в случае возникновения конфликтов.

Завтра всё изменится.

Со среды, 25 марта, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди, а еще через три дня - лишь граждане со спецпропусками, которые будет выдавать мэрия.

Об этом сообщил в ходе брифинга директор департамента транспорта Александр Илько.

По словам чиновника, в первые дни право на проезд в общественном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) получат все, кто сможет предъявить водителю или кондуктору служебное удостоверение или справку с места работы, а также документ, удостоверяющий личность.

На втором этапе проезд будет возможен только при наличии специального пропуска. Выдавать их будет мэрия.

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