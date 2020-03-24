Изобретательные жители Одессы продолжают удивлять нестандартными средствами защиты от коронавируса
Соответствующие кадры выкладывают очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, один из таксистов решил отгородится от пассажиров с помощью прозрачной пленки, которой он обтянул салон.
Аналогичный метод внедрили в местной аптеке.
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В ней от пола до потолка и по всей ширине торгового зала также натянули прозрачную пленку. Оставили только "окошко" для передачи денег и медикаментов.
Напомним, что на время карантина изменилась работа медучреждений Одессы. Приостановлена работа дневных стационаров, кабинетов массажа и ЛФК, физиотерапевтических кабинетов и отделений. Не будут проводить плановые профилактические прививки (экстренной вакцинации это не касается) и профилактические медосмотры, остановлена работа комиссий (за исключением военно-врачебных). Временно прекращено оказание плановой стоматологической помощи, кроме ургентной.
Ранее мы писали, специальный самолет Нацгвардии доставил в Одессу экспресс-тесты на коронавирус,а это значит что в городе смогут самостоятельно диагностировать опасную болезнь.
По состояниию на 24 марта ни одного случая заражения коронавирусом в Одесской области пока не зафиксировано.
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