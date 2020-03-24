На фоне постоянных новостей о коронавирусе в одесских супермаркетах начался настоящий продуктовый ажиотаж

Видео огромных очередей в популярном супермаркете, на котором люди с полными тележками выстроились к кассам разместили в телеграм-канале Хydessa, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В период карантина одесситы разделились на два "лагеря" одни не поменяли привычный уклад жизни, другие скупают в аптеках маски и "берут штурмом" магазины, запасаясь продуктами и другими товарами.

«Сильпо Генерала Петрова. Очередь по 10 человек в каждую кассу, всего 15 касс», - говорится в публикации.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом в Одессе пока не зафиксировали. Медики городской инфекционной больнице провели 51 тест, но все результаты оказались негативными.

Ранее мы писали, специальный самолет Нацгвардии доставил в Одессу экспресс-тесты на коронавирус, а это значит что в городе смогут самостоятельно диагностировать опасную болезнь.

Также сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что с 24 марта весь транспорт переводится в режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Их будут пускать по пропускам.

Однако пока ужесточенные нормы карантина не вступили в силу. В общественный транспорт пускают всех желающих, правда, действует ограничение не больше 10 человек.

Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 24. März 2020

Напомним, карантин в Одессе: что происходит в общественном транспорте после запрета, видео

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