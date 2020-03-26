На фоне эпидемии коронавирусной инфекции в Одессе значительно подорожали продукты питания

Об этом информируют местные СМИ.

В частности, значительно вырос в цене такой популярный товар, как гречка.  Если неделю назад один килограмм стоит  27-37 гривен, то сегодня она обойдется в 40-50 гривен.

Рис стоил от 17 гривен за килограмм. Сейчас же самый дешевый можно взять за 22 гривны.

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А вот сахар поднялся незначительно — до 16-17 гривен за кг (прежде был 13-14).

Подсолнечное масло ранее стоило от  25 гривен, сегодня уже от 26,60 гривны и дороже.

Цены на яйца на рынках особо не изменились — от 12 гривен за десяток. 

Также подорожали, как в супермаркетах, так и на рынках - овощи.

Килограмм картофеля взлетел до  17-20 гривен, при ранее 12-15 гривен за кило. Почти в два раза подорожал репчатый лук. В среднем он стоил 9-10 гривен за килограмм, а сейчас его цена стартует от 17 гривен.

Мясо подорожало, что отмечают и продавцы, и покупатели: телятина (мякоть) стоит 170 гривен за кг, лопатка дешевле — 150 гривен. Телячьи обрезки на котлеты можно взять за 80 гривен за кило. Свинина (мякоть) — 110-120 гривен за кило. Курятина потихоньку поднимается в цене — целые куры от 55 гривен за кило, филе уже стоит 120 гривен.

Отметим, что по состоянию на 26 марта  в Одесском регионе уже зафиксировали четыре случая заболевания COVID-19.

Напомним, карантин в Одессе: что происходит в общественном транспорте после запрета, видео

Также Politeka писала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото

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