В Одессе количество зараженных коронавирусной инфекцией продолжает расти

Еще три новых случая заболевания COVID-19 потвердили 25 марта. Таким образом число заболевших возросло до 4.

Такую информацию предоставил губернатор Одесской области Максим Куцый, передает Politeka.net.

По его словам, положительные результаты на COVID-19 поступили на троих одесситов: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно.

Глава Одесской ОГА отметил, что оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Министерства здравоохранения в Одессе.

Известно, что первым заболевшим COVID-19 стал 24-летний житель Одесской области, который прибыл из США.

Он прилетел в Киев через Вену, а в Одессу приехал на личном автомобиле.

Чиновники заявили, что зараженный коронавирусом молодой человек, самовольно покинул больницу полторы недели назад, подписав при этом документ о самоизоляции и взял всю ответственность за последствия на себя.

Тем временем сам заболевший, рассказал свою версию происходящего. По его заверениям, он ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался. Также молодой человек отмечает, что экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только вчера киевская лаборатория подтвердила факт заражения.

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