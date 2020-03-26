На этот раз без конфликтов

В сети показали, как общественный транспорт курсирует в режиме чрезвычайной ситуации

Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ.

Новые правила одесситы, на удивление, восприняли спокойно.

26 марта ситуация на дорогах наладилась, остановки практически пустые, очередей нет, а уехать успевают все.

Как рассказали водители трамваем, в первую очередь пропускают тех, кому необходимо на работу. У пассажиров проверяют документы. Сотрудников государственных и коммунальных предприятий пускают без очереди.

Некоторые пенсионеры продолжают игнорировать рекомендации медиков оставаться дома и как ни в чем не бывало пользуются общественным транспортом.

Их продолжают перевозить бесплатно, но только после 10 утра, а в час пик — только работающих.

При этом врачей возят на работу и с работы на служебных автобусах. Например, три служебных автобуса были замечены возле Одесской областной больницы.

Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что с 24 марта весь транспорт переводится в режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Их будут пускать по пропускам.

Отметим, что по состоянию на 26 марта в Одесском регионе уже зафиксировали четыре случая заболевания COVID-19.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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