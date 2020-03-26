В сети показали, как общественный транспорт курсирует в режиме чрезвычайной ситуации
Соответствующие фотографии обнародовали местные
Новые правила одесситы, на удивление, восприняли спокойно.
26 марта ситуация на дорогах наладилась, остановки практически пустые, очередей нет, а уехать успевают все.
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Как рассказали водители трамваем, в первую очередь пропускают тех, кому необходимо на работу. У пассажиров проверяют документы. Сотрудников государственных и коммунальных предприятий пускают без очереди.
Некоторые пенсионеры продолжают игнорировать рекомендации медиков оставаться дома и как ни в чем не бывало пользуются общественным транспортом.
Их продолжают перевозить бесплатно, но только после 10 утра, а в час пик — только работающих.
При этом врачей возят на работу и с работы на служебных автобусах. Например, три служебных автобуса были замечены возле Одесской областной больницы.
Напомним, что мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что с 24 марта весь транспорт переводится в режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Их будут пускать по пропускам.
Отметим, что по состоянию на 26 марта в Одесском регионе уже зафиксировали четыре случая заболевания COVID-19.
Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут
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