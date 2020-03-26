В Одессе полиция разыскивает людей, которые контактировали с инфицированными на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Согласно алгоритму, информацию о зараженных COVID-19 полицейским будут предоставлять медики. От них же правоохранители получат данные о месте пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами во время инкубационного периода.

При этом, если больные вернулись из-за границы недавно, полиция будет запрашивать информацию об их попутчиках у Государственной пограничной службы.

Получив необходимые данные полицейские будут проводить с ними разъяснительные беседы. Также они будут настаивать на самоизоляции.

«Человек может и не догадываться, что контактировал с инфицированными гражданами. И таким образом подвергает опасности себя и своих близких. Именно поэтому так важно установить круг контактных с больными коронавирусом лиц», - сообщили в полиции.

По состоянию на сейчас полицейские обзвонили уже около 200 человек.

«К сожалению, многие люди пренебрегают карантином. Как следствие – постоянно растёт количество инфицированных. Мы стараемся максимально информировать население об эпидемиологическом состоянии в государстве: дважды в день – в 10:00 и 22:00 – подаём официальную статистику заболеваний коронавирусом», - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

Также Politeka писала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото

А еще Politeka сообщала, "Инфекционка переполнена, врачи не заходят": одесситка рассказала, что творится в больнице