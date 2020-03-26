Стало известно, когда завершится учебный год в школах Одессы в связи с карантинными мерами

Соответствующее заявление сделала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Politeka.net.

По ее словам, учебный год в Украине намерены возобновить в мае или июне и закончить 1 июля.

«Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае и июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность проработать тот материал, который сейчас даем дистанционно. ...Мы можем говорить о том, что учебный год в Украине закончится, так как это предусмотрено действующим законодательством - 1 июля, кроме выпускников 11 класса", - рассказала она.

Кроме того Мандзий добавила, что ведомство приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантина.

Напомним, в Украине на фоне эпидемии коронавируса был продлен карантин еще на 30 дней — до 24 апреля, а также введен режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

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Еще три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили 25 марта. Таким образом число заболевших возросло до 4.

Положительные результаты на COVID-19 поступили на троих одесситов: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно.

При этом известно, что первым заболевшим COVID-19 стал 24-летний житель Одесской области, который прибыл из США.

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