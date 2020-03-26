В Одессе с 26 марта снова меняются правила перевозки пассажиров в общественном транспорте

Согласно распоряжению, теперь вместо 10 человек, возить будут 15. Об этом заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман, передает Рoliteka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«С сегодняшнего дня мы возим не по 10 пассажиров, а по 15», — отметил Жеман и добавил, что интервал движения и расписание подвижного состава не меняются.



Ранее, мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что с 24 марта весь транспорт переводится в режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Их будут пускать по пропускам.

Пенсионеров продолжают перевозить бесплатно, но только после 10 утра, а в час пик — только работающих.

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Согласно алгоритму, информацию о зараженных COVID-19 полицейским будут предоставлять медики. От них же правоохранители получат данные о месте пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами во время инкубационного периода.

Получив необходимые данные полицейские будут проводить с ними разъяснительные беседы. Также они будут настаивать на самоизоляции.

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