Пожар до сих пор не потушили

В Одессе загорелся многоэтажный дом, в результате ЧП пострадали спасатели

Как сообщает Думская.net, происшествие случилось в микрорайоне "Вузовский" в ночь на 27 марта.

"Примерно в 3:00 вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневого здания за супермаркетом "Таврия В". Его адрес - Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу", - сообщает издание.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит квартира на 6-м этаже шестиэтажного дома. В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова был повышен до «Пожар РАНГ №2».

Все жильцы были эвакуированы из здания, кроме того, дом был отключен от света и газа.

Также стало известно о двух пострадавших - это пожарники, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Они надышались угарным газом.

Лишь к утру пожар был локализован на площади 400 кв.м. Сейчас продолжается его тушение.

По словам соседей, в квартире, где начался пожар, никто не жил. Хозяин складировал там макулатуру и пластик, а сам проживает в общежитии.

Их слова подтвердили спасатели, которые рассказали, что помещение площадью 100 кв. м буквально забито мусором и нет свободного пространства.

Самое печальное, что сотрудники ГСЧС до сих пор не добрались до очага возгорания.

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