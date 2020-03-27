Дадут не всем

Стало известно, кому выдадут спецпропуска для проезда в общественном транспорте Одессы во время карантина

Как передает Рoliteka.net, этом сообщила пресс-служба одесского горсовета.

С 25 марта, чтобы сесть в транспорт нужно предъявить служебное удостоверение или специальный пропуск, если предоставление служебного транспорта для сотрудников не является возможным.

Отмечается, что пропуска будут выдавать исполнительные органы горсовета предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность важных сфер жизни города.

Для этого предприятия и организации должны подать соответствующее заявление в департамент транспорта.

Обратим внимание, спецбилет считается действительным только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение).

«Служебное удостоверение необходимо при себе иметь работникам правоохранительных органов, сотрудникам ВСУ, СБУ, госслужащим, должностным лицам органов местного самоуправления и тем работникам, которые к ним приравниваются», - уточняют в горсовете.

Напомним, что с 26 марта в Одессе снова меняли правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Согласно распоряжению, теперь вместо 10 человек, возить будут 15.

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