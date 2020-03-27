Одесситы, которые потеряли работу во время карантина, могут претендовать на получение субсидии

Для этого им необходимо зарегистрироваться в службе занятости как безработным, чтобы получать материальную помощь от государства. Это возможно сделать онлайн, сообщает телеграм-канал премьер-министра Украины.

В Кабмине уже приняли постановление, согласно которому повысится социальная защищенность получателей субсидий. Таким образом, на время карантина жилищные субсидии обязались предоставлять без перебоев.

В тоже время запрещается в период карантина лишать украинцев жилищных субсидий.

Соблюдение этих условий должны обеспечить глава ОГА с органами местного самоуправления

Также, на время карантина субсидии для оплаты ЖКУ увеличат в среднем на 300 гривен.

Ранее мы писали, карантин в Украине, а также режим чрезвычайной ситуации может быть отменен ранее 24 апреля.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Для этого должно быть соблюдено главное условие.

Отмечается, что если распространение коронавирусного заболевания удастся остановить, то Кабмин готов снять режим карантина и чрезвычайной ситуации.

«Я уверен, мы пройдем этот вызов. Если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и режим чрезвычайной ситуации досрочно», - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, 25 марта в Кабинет принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации и карантина в Украине еще на месяц. На такие меры пошли в связи со стремительным распространением коронавируса в стране.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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