Моряк из Одессы подхватил коронавирусную инфекцию на судне у берегов Африки

Об этом сообщает издание SeafarersJournal.

Отмечается, что корабль с украинским экипажем стоял в четырех милях от порта Лагос в Нигерии.

Когда у моряка появились симптомы, то его сняли с судна и госпитализировали в одну из африканских больниц, где протестировали на коронавирус.

В итоге тест показал положительный результат.

Согласно данным издания, сейчас одессит прибывает в тяжелом состоянии в больнице. Ситуацию ухудшает то, что условия в больницах Нигерии оставляют желать лучшего. Там нет ни масок, ни аппаратов искусственной вентиляции легких, а из медикаментов, по словам источника на судне, больному дают только одну таблетку в день.

При этом у остальных членов экипажа, среди которых есть еще один одессит, появились схожие симптомы с заболевшим. Они уже сдали тесты и ждут результатов.

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По результатам проведенных исследований, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Примерно половина инфицированных к этому времени ощущают на себе первые симптомы коронавируса.

Также в исследовании ученые объясняют, что только у 2,5% больных вирус появился на 2,2 дня, в 97,5% инфекция проявляется до 11,5 дня.

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