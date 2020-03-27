Моряк из Одессы подхватил коронавирусную инфекцию на судне у берегов Африки

Об этом сообщает издание SeafarersJournal.

Отмечается, что корабль с украинским экипажем стоял  в четырех милях от  порта Лагос в Нигерии.

Когда у моряка появились симптомы, то его сняли с судна и госпитализировали в одну из африканских  больниц, где протестировали на коронавирус.

В итоге тест показал  положительный результат.

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Согласно данным издания, сейчас одессит прибывает в тяжелом состоянии в больнице. Ситуацию ухудшает то, что условия в больницах Нигерии  оставляют желать лучшего. Там нет ни масок, ни аппаратов искусственной вентиляции легких, а из медикаментов, по словам источника на судне,  больному дают только одну таблетку в день.  

При этом у  остальных членов экипажа, среди которых есть еще один одессит, появились схожие симптомы с заболевшим. Они уже сдали тесты и ждут результатов.

Ранее мы писали,  по состоянию на 27 марта  в одесском регионе зафиксировано  5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, ученые из США смогли определить, на какой день после заражения проявляется коронавирус.

По результатам проведенных исследований, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Примерно половина инфицированных к этому времени ощущают на себе первые симптомы коронавируса.

Также в исследовании ученые объясняют, что только у 2,5% больных вирус появился на 2,2 дня, в 97,5% инфекция проявляется до 11,5 дня. 

Напомним, украинский моряк таинственно исчез после ссоры с россиянином, родные молят о помощи: "Пытаются замять"

Как сообщала Politeka, корабль из Китая зашел в Одессу, фото: что известно о моряках, которые заболели накануне.

Также Politeka писала, что моряк из Одессы таинственно исчез за границей, фото: "на связь не выходит с прошлого месяца".

 