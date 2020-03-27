В сети распространяют личные данные о жителях Одесской области, которые возможно заражены коронавирусной инфекцией

В частности, в соцсетях появилось фото приказа из Киева начальнику Одесской полиции Олегу Беху о проверке самоизоляции 8 жителей Одесской области, пишет Культурометр .

Как сказано в документе, на рейсе Париж-Амстердам-Борисполь нашли пассажиров, у которых подтвердился коронавирус. При этом некоторые жители Одесской области находились вместе с зараженными в одном самолете и могли быть инфицированы.

Местные журналисты возмутились тому, что фамилии и адреса проживания людей стали известны общественности, ведь такое может привести к к негативным инцидентам, как это уже было в Новых Санжарах.

Из списка 5 человек проживает в Одессе, 1 в Измаиле, 1 в Южном и 1 в Сергеевке.

Ранее мы писали, парень, который первый заболел коронавирусом COVID-19 в Одессе, узнал о своем диагнозе из СМИ.

По словам Максима (так зовут инфицированного), медики забыли поставить его в известность о результатах анализа.

«О том, что тест показал заражение вирусом, я узнал из СМИ, просто сопоставив год рождения и место нахождения заболевшего. Только к 11:00 25.03 мне начали звонить сотрудники правоохранительных органов и сотрудники муниципалитета, а врачи так и не удосужились сообщить мне результаты анализов», - написал он.

Напомним, на сайте my.ua (подшиваем ссылку https://my.ua/coronavirus) можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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